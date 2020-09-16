Месси может пропустить три матча Барселоны ради сборной Аргентины

Лидеру «Барселоны» придется пройти 2-недельный карантин перед въездом в Аргентину

  • 16.09.2020 12:48
  • 563 просмотра
  • 2 комментария
Месси может пропустить три матча Барселоны ради сборной Аргентины
© twitter.com/FCBarcelona

8 и 13 октября сборная Аргентины проведет матчи квалификации на чемпионат мира-2022 против Эквадора и Боливии соответственно. Лионель Месси сможет принять участие в этих матчах.

Однако после прилета в Аргентину Месси будет вынужден пройти 2-недельный карантин. Это значит, что, для того, чтобы сыграть за сборную Аргентину в предстоящих матчах, Месси необходимо будет вылететь в Аргентину за две недели до этого.

Таким образом, чтобы принять участие в матчах отбора на ЧМ-2022, Месси придется пропустить сразу три матча «Барселоны» в Ла Лиге: против «Вильярреала», «Сельты» и «Севильи».

Напомним, недавно Месси был близок к уходу из «Барселоны», но принял решение остаться в клубе еще на сезон.

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Источник — Mundo Deportivo

(5 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 16.09.2020 14:02
    0
    А тест на корону здати по приїзді не достатньо?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 16.09.2020 13:32
    0
    Для футболистов приняты отдельные правила в таких случаях, это ж не только один Месси.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.09.2020 14:02
    0
    А тест на корону здати по приїзді не достатньо?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 16.09.2020 13:32
    0
    Для футболистов приняты отдельные правила в таких случаях, это ж не только один Месси.
    Ссылка
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