Месси может пропустить три матча Барселоны ради сборной Аргентины

8 и 13 октября сборная Аргентины проведет матчи квалификации на чемпионат мира-2022 против Эквадора и Боливии соответственно. Лионель Месси сможет принять участие в этих матчах.

Однако после прилета в Аргентину Месси будет вынужден пройти 2-недельный карантин. Это значит, что, для того, чтобы сыграть за сборную Аргентину в предстоящих матчах, Месси необходимо будет вылететь в Аргентину за две недели до этого.

Таким образом, чтобы принять участие в матчах отбора на ЧМ-2022, Месси придется пропустить сразу три матча «Барселоны» в Ла Лиге: против «Вильярреала», «Сельты» и «Севильи».

Напомним, недавно Месси был близок к уходу из «Барселоны», но принял решение остаться в клубе еще на сезон.