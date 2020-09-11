Истек срок давности. Месси сможет помочь Аргентине в первом матче отбора ЧМ

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сможет помочь сборной Аргентины в 1-м туре южноамериканского отбора к чемпионату мира-2022, который стартует в октябре.

Игрок должен был пропускать матч из-за дисквалификации, полученной еще на Копа Америка-2019, когда Месси был удален, а затем наказан за обвинения арбитра в коррупции.

Однако из-за коронавируса сборная давно не проводила официальные матчи, поэтому у футболиста истек срок давности по наказанию и он сможет выйти на поле в игре с Эквадором 8-го октября.