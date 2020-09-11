Истек срок давности. Месси сможет помочь Аргентине в первом матче отбора ЧМ

Команда в октябре сыграет против Эквадора

  • 11.09.2020 16:51
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  • 1 комментарий
Истек срок давности. Месси сможет помочь Аргентине в первом матче отбора ЧМ
© Reuters

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сможет помочь сборной Аргентины в 1-м туре южноамериканского отбора к чемпионату мира-2022, который стартует в октябре.

Игрок должен был пропускать матч из-за дисквалификации, полученной еще на Копа Америка-2019, когда Месси был удален, а затем наказан за обвинения арбитра в коррупции.

Однако из-за коронавируса сборная давно не проводила официальные матчи, поэтому у футболиста истек срок давности по наказанию и он сможет выйти на поле в игре с Эквадором 8-го октября.

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Источник — Reuters

(2 голоса)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 17:05
    -1
    Месси сможет помочь сборной Аргентины? Т.е. Месси видимо отказался играть?
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