Украинские клубы 10-й раз обыграли голландцев в родных стенах

Победа «Динамо» над АЗ (2:0) стала 10-й для украинских клубов в домашних еврокубковых баталиях с голландцами. По 4 раза наши команды добивались успеха в родных стенах в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 - в Кубке кубков. 6 викторий на своем поле отпраздновало «Динамо», 3 - «Днепр» и 1 - «Шахтер». По 3 фиаско испытали в гостях у украинцев ПСВ и «Фейеноорд», 2 - АЗ, по 1 - «Аякс» и «Утрехт».
10 домашних побед украинских клубов над голландцами
|
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
1974/75
|
КК
|
1/2
|
Динамо
|
ПСВ
|
3:0
|
2.
|
1985/86
|
КК
|
1/16
|
Динамо
|
Утрехт
|
4:1
|
3.
|
1985/86
|
КУ
|
1/16
|
Днепр
|
ПСВ
|
1:0
|
4.
|
2002/03
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Динамо
|
Фейеноорд
|
2:0
|
5.
|
2010/11
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
АЗ
|
2:0
|
6.
|
2012/13
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Фейеноорд
|
2:1
|
7.
|
2012/13
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
ПСВ
|
2:0
|
8.
|
2014/15
|
ЛЕ
|
1/8
|
Днепр
|
Аякс
|
1:0
|
9.
|
2017/18
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Фейеноорд
|
3:1
|
10.
|
2020/21
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
АЗ
|
2:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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