Украинские клубы 10-й раз обыграли голландцев в родных стенах

Победа «Динамо» над АЗ (2:0) стала 10-й для украинских клубов в домашних еврокубковых баталиях с голландцами. По 4 раза наши команды добивались успеха в родных стенах в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 - в Кубке кубков. 6 викторий на своем поле отпраздновало «Динамо», 3 - «Днепр» и 1 - «Шахтер». По 3 фиаско испытали в гостях у украинцев ПСВ и «Фейеноорд», 2 - АЗ, по 1 - «Аякс» и «Утрехт».

10 домашних побед украинских клубов над голландцами

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 1974/75 КК 1/2 Динамо ПСВ 3:0 2. 1985/86 КК 1/16 Динамо Утрехт 4:1 3. 1985/86 КУ 1/16 Днепр ПСВ 1:0 4. 2002/03 ЛЧ ГТ1 Динамо Фейеноорд 2:0 5. 2010/11 ЛЕ ГТ Динамо АЗ 2:0 6. 2012/13 ЛЧ КР3 Динамо Фейеноорд 2:1 7. 2012/13 ЛЕ ГТ Днепр ПСВ 2:0 8. 2014/15 ЛЕ 1/8 Днепр Аякс 1:0 9. 2017/18 ЛЧ ГТ Шахтер Фейеноорд 3:1 10. 2020/21 ЛЧ КР3 Динамо АЗ 2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.