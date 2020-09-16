Украинские клубы 10-й раз обыграли голландцев в родных стенах

«Динамо» одержало 6 побед над командами из Голландии в 10 домашних матчах

  • 16.09.2020 12:03
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Украинские клубы 10-й раз обыграли голландцев в родных стенах
© ФК Динамо

Победа «Динамо» над АЗ (2:0) стала 10-й для украинских клубов в домашних еврокубковых баталиях с голландцами. По 4 раза наши команды добивались успеха в родных стенах в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 - в Кубке кубков. 6 викторий на своем поле отпраздновало «Динамо», 3 - «Днепр» и 1 - «Шахтер». По 3 фиаско испытали в гостях у украинцев ПСВ и «Фейеноорд», 2 - АЗ, по 1 - «Аякс» и «Утрехт».

10 домашних побед украинских клубов над голландцами

 

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

1974/75

КК

1/2

Динамо

ПСВ

3:0

2.

1985/86

КК

1/16

Динамо

Утрехт

4:1

3.

1985/86

КУ

1/16

Днепр

ПСВ

1:0

4.

2002/03

ЛЧ

ГТ1

Динамо

Фейеноорд

2:0

5.

2010/11

ЛЕ

ГТ

Динамо

АЗ

2:0

6.

2012/13

ЛЧ

КР3

Динамо

Фейеноорд

2:1

7.

2012/13

ЛЕ

ГТ

Днепр

ПСВ

2:0

8.

2014/15

ЛЕ

1/8

Днепр

Аякс

1:0

9.

2017/18

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Фейеноорд

3:1

10.

2020/21

ЛЧ

КР3

Динамо

АЗ

2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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