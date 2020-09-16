Родригеш – первый люксембуржец, который забил за наши клубы в еврокубках

В матче с АЗ (2:0) впервые отметился взятием ворот в еврокубках люксембуржец Жерсон Родригеш. Он стал представителем 33-й страны дальнего зарубежья, в том числе 20-й из Старого Света, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы. Полпреды 11 государств открывали голевой счет в «Динамо», 7 - в «Шахтере» и донецком «Металлурге», 3 - в «Металлисте» и запорожском «Металлурге», 1 - в «Ворскле» и «Карпатах».

Страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали премьерные мячи в еврокубках за «Динамо»

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Счет Румыния 19.09.2001 ЛЧ ГТ1 Тибериу ГИОАНЕ Боавишта (г) 1:3 Бразилия 31.07.2002 ЛЧ КР2 ЛЕАНДРУ Пюник (д) 4:0 Венгрия 31.07.2002 ЛЧ КР2 Ласло БОДНАР Пюник (д) 4:0 Хорватия 12.08.2003 ЛЧ КР3 Ерко ЛЕКО Динамо З (д) 3:1 Гвинея 29.08.2007 ЛЧ КР3 Исмаэль БАНГУРА Сараево (д) 3:0 Финляндия 10.12.2008 ЛЧ ГТ Роман ЕРЕМЕНКО Фенербахче (д) 1:0 Голландия 29.08.2013 ЛЕ КР4 Джермейн ЛЕНС Актобе (д) 5:1 ДР Конго 29.08.2013 ЛЕ КР4 Дьемерси МБОКАНИ Актобе (д) 5:1 Австрия 04.11.2015 ЛЧ ГТ Александр ДРАГОВИЧ Челси (г) 1:2 Парагвай 24.11.2015 ЛЧ ГТ Дерлис ГОНСАЛЕС Порту (г) 2:0 Люксембург 15.09.2020 ЛЧ КР3 Жерсон РОДРИГЕШ АЗ (д) 2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.