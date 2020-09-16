Родригеш – первый люксембуржец, который забил за наши клубы в еврокубках

За «Динамо» первые мячи в еврокубках забивали полпреды 11 стран дальнего зарубежья

  • 16.09.2020 11:42
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Родригеш – первый люксембуржец, который забил за наши клубы в еврокубках
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

В матче с АЗ (2:0) впервые отметился взятием ворот в еврокубках люксембуржец Жерсон Родригеш. Он стал представителем 33-й страны дальнего зарубежья, в том числе 20-й из Старого Света, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы. Полпреды 11 государств открывали голевой счет в «Динамо», 7 - в «Шахтере» и донецком «Металлурге», 3 - в «Металлисте» и запорожском «Металлурге», 1 - в «Ворскле» и «Карпатах».

Страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали премьерные мячи в еврокубках за «Динамо»

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Счет

Румыния

19.09.2001

ЛЧ

ГТ1

Тибериу ГИОАНЕ

Боавишта (г)

1:3

Бразилия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

ЛЕАНДРУ

Пюник (д)

4:0

Венгрия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

Ласло БОДНАР

Пюник (д)

4:0

Хорватия

12.08.2003

ЛЧ

КР3

Ерко ЛЕКО

Динамо З (д)

3:1

Гвинея

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Исмаэль БАНГУРА

Сараево (д)

3:0

Финляндия

10.12.2008

ЛЧ

ГТ

Роман ЕРЕМЕНКО

Фенербахче (д)

1:0

Голландия

29.08.2013

ЛЕ

КР4

Джермейн ЛЕНС

Актобе (д)

5:1

ДР Конго

29.08.2013

ЛЕ

КР4

Дьемерси МБОКАНИ

Актобе (д)

5:1

Австрия

04.11.2015

ЛЧ

ГТ

Александр ДРАГОВИЧ

Челси (г)

1:2

Парагвай

24.11.2015

ЛЧ

ГТ

Дерлис ГОНСАЛЕС

Порту (г)

2:0

Люксембург

15.09.2020

ЛЧ

КР3

Жерсон РОДРИГЕШ

АЗ (д)

2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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