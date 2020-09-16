Родригеш – первый люксембуржец, который забил за наши клубы в еврокубках

В матче с АЗ (2:0) впервые отметился взятием ворот в еврокубках люксембуржец Жерсон Родригеш. Он стал представителем 33-й страны дальнего зарубежья, в том числе 20-й из Старого Света, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы. Полпреды 11 государств открывали голевой счет в «Динамо», 7 - в «Шахтере» и донецком «Металлурге», 3 - в «Металлисте» и запорожском «Металлурге», 1 - в «Ворскле» и «Карпатах».
Страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали премьерные мячи в еврокубках за «Динамо»
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Румыния
|
19.09.2001
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
Боавишта (г)
|
1:3
|
Бразилия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
ЛЕАНДРУ
|
Пюник (д)
|
4:0
|
Венгрия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
Ласло БОДНАР
|
Пюник (д)
|
4:0
|
Хорватия
|
12.08.2003
|
ЛЧ
|
КР3
|
Ерко ЛЕКО
|
Динамо З (д)
|
3:1
|
Гвинея
|
29.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Сараево (д)
|
3:0
|
Финляндия
|
10.12.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Роман ЕРЕМЕНКО
|
Фенербахче (д)
|
1:0
|
Голландия
|
29.08.2013
|
ЛЕ
|
КР4
|
Джермейн ЛЕНС
|
Актобе (д)
|
5:1
|
ДР Конго
|
29.08.2013
|
ЛЕ
|
КР4
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Актобе (д)
|
5:1
|
Австрия
|
04.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Александр ДРАГОВИЧ
|
Челси (г)
|
1:2
|
Парагвай
|
24.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Порту (г)
|
2:0
|
Люксембург
|
15.09.2020
|
ЛЧ
|
КР3
|
Жерсон РОДРИГЕШ
|
АЗ (д)
|
2:0
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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