Забарный побил рекорд Цитаишвили

18-летний защитник стал самым молодым полевым игроком «Динамо» в еврокубках

  • 16.09.2020 11:20
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Забарный побил рекорд Цитаишвили
© ФК Динамо. Илья Забарный

В поединке с АЗ (2:0) первый матч в еврокубках провел юный защитник киевлян Илья Забарный, две недели назад отметивший свое 18-летие. Он стал самым молодым полевым игроком «Динамо», выступавшим на международной арене. Прежний рекорд, принадлежавший Георгию Цитаишвили, Илья превзошел на 11 дней.

К слову, абсолютным рекордсменом динамовцев является голкипер Максим Коваль, чей дебют в еврокубках 10 лет назад, кстати, также против голландского клуба - «Аякса», состоялся в 17 лет 251 день.

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках

Возраст

Игрок

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 251 день

Максим КОВАЛЬ

17.08.2010

Аякс (д)

1:1

18 лет 14 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

15.08.2020

АЗ (д)

2:0

18 лет 25 дней

Григорий ЦИТАИШВИЛИ

13.12.2018

Яблонец (д)

1:0

18 лет 55 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

23.11.1994

Спартак М (г)

0:1

18 лет 119 дней

Сергей РЕБРОВ

30.09.1992

Рапид В (г)

2:3

18 лет 192 дня

Артем КРАВЕЦ

12.12.2007

Спортинг (г)

0:3

18 лет 194 дня

Владислав СУПРЯГА

28.08.2018

Аякс (д)

0:0

18 лет 208 дней

Виталий ЛИСИЦКИЙ

08.11.2000

Манчестер Юн. (г)

0:1

18 лет 282 дня

Александр БЕРЕЖНОЙ

15.09.1976

Партизан (д)

3:0

18 лет 302 дня

Виктор ЦЫГАНКОВ

13.09.2016

Наполи (д)

1:2

18 лет 332 дня

Артем МИЛЕВСКИЙ

10.12.2003

Интер (д)

1:1

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 16.09.2020 12:31
    0
    Сплошные звезды, а не люди !
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 16.09.2020 12:31
    0
    Сплошные звезды, а не люди !
    Ссылка
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