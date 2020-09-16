Забарный побил рекорд Цитаишвили

В поединке с АЗ (2:0) первый матч в еврокубках провел юный защитник киевлян Илья Забарный, две недели назад отметивший свое 18-летие. Он стал самым молодым полевым игроком «Динамо», выступавшим на международной арене. Прежний рекорд, принадлежавший Георгию Цитаишвили, Илья превзошел на 11 дней.

К слову, абсолютным рекордсменом динамовцев является голкипер Максим Коваль, чей дебют в еврокубках 10 лет назад, кстати, также против голландского клуба - «Аякса», состоялся в 17 лет 251 день.

Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках