Забарный побил рекорд Цитаишвили

В поединке с АЗ (2:0) первый матч в еврокубках провел юный защитник киевлян Илья Забарный, две недели назад отметивший свое 18-летие. Он стал самым молодым полевым игроком «Динамо», выступавшим на международной арене. Прежний рекорд, принадлежавший Георгию Цитаишвили, Илья превзошел на 11 дней.
К слову, абсолютным рекордсменом динамовцев является голкипер Максим Коваль, чей дебют в еврокубках 10 лет назад, кстати, также против голландского клуба - «Аякса», состоялся в 17 лет 251 день.
Самые ранние дебюты игроков «Динамо» в еврокубках
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 251 день
|
Максим КОВАЛЬ
|
17.08.2010
|
Аякс (д)
|
1:1
|
18 лет 14 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
15.08.2020
|
АЗ (д)
|
2:0
|
18 лет 25 дней
|
Григорий ЦИТАИШВИЛИ
|
13.12.2018
|
Яблонец (д)
|
1:0
|
18 лет 55 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
23.11.1994
|
Спартак М (г)
|
0:1
|
18 лет 119 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
30.09.1992
|
Рапид В (г)
|
2:3
|
18 лет 192 дня
|
Артем КРАВЕЦ
|
12.12.2007
|
Спортинг (г)
|
0:3
|
18 лет 194 дня
|
Владислав СУПРЯГА
|
28.08.2018
|
Аякс (д)
|
0:0
|
18 лет 208 дней
|
Виталий ЛИСИЦКИЙ
|
08.11.2000
|
Манчестер Юн. (г)
|
0:1
|
18 лет 282 дня
|
Александр БЕРЕЖНОЙ
|
15.09.1976
|
Партизан (д)
|
3:0
|
18 лет 302 дня
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
13.09.2016
|
Наполи (д)
|
1:2
|
18 лет 332 дня
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
10.12.2003
|
Интер (д)
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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