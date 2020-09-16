КОРБАН: «Братья Суркисы регулярно посылали Коломойского н***й»

Украинский бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, как общаются бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский и президент «Динамо» Игорь Суркис во время «котлетных вечеринок».

— «Котлетные вечеринки» Коломойского все-таки существуют?

— Каждый день. Для него это обычный ужин, не вечеринка в классическом понимании.

— Опишите, как они происходят.

— У него есть в офисе столовая, где помещается за столом 10-12 человек. Из этой столовой есть выход в рабочий кабинет, где он с кем-то может параллельно встретиться, вытирая салфеткой бороду на ходу. Также есть выход в коридор, откуда повар приносит блюда. Есть бар с напитками. Все очень тривиально. Иногда трапеза начинается днем и до поздней ночи. Все зависит от участников и от настроения.

— А кто участники, если не секрет?

— Там есть завсегдатаи. Это близкое окружение. Игорь Палица (владелец «Волыни»), Киперман, Миндич, Женя Геллер (владелец «Зари»). А они все находятся там в офисе, кушают и проводят там время.

— Как он себя там ведет?

— День на день не приходится. Все зависит от того, кто присутствует, какие темы обсуждаются. Все гости должны очень четко улавливать настроение. Если хорошее – вечер удался, если плохое – Коломойский может кинуться на любого из них. «Слышь ты, п*****с. Х*ли ты тут стоишь. Я тебе сказал, сядь, б***ь, уже». Ну, вот как-то так. Все знают эту манеру. Терпят и тихо его ненавидят.

— А были ли те, кто его н***й послал в ответ?

— Бродский, бывало, мог н***й послать. Братья Суркисы это делали регулярно. Для Коломойского это холодный душ. Он даже штрафовать их пытался. Например, говорил Суркису-младшему: «Если ты меня посылаешь н***й, с тебя 100 000 долларов».

— А Суркис?

— А тот ему: «Ты меня хорошо слышишь? Так вот, слушай и считай: «Иди н***й, иди н***й, иди н***й».

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