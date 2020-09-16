ФОТО ДНЯ. Показал кулак. Как Суркис радовался победе Динамо над АЗ Алкмаар

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис бурно радовался победе своего клуба в поединке отбора к Лиге чемпионов.
15 сентября состоялся матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В Киеве на НСК «Олимпийский» «Динамо» переиграло АЗ «Алкмаар» из Нидерландов со счетом 2:0.
Сразу после финального свистка Игорь Суркис радостно помахал кулаком, а затем вовсю улыбался, обнимая коллег.
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Источник — Sport.ua
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