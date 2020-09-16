Монпелье – Лион – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче первого тура французской Лиги 1 «Монпелье» дома сенсационно обыграл «Лион» со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Монпелье - Лион
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Лион).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Тежи Саванье (Монпелье).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тежи Саванье (Монпелье).
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Источник — MEGOGO
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