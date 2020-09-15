Чемпионат Франции. Монпелье сенсационно обыграл Лион

«Монпелье» в матче первого тура французской Лиги 1 дома сенсационно обыграло «Лион» - 2:1. Полуфиналист Лиги чемпионов прошлого сезона почти весь второй тайм провел в меньшинстве.
«Монпелье» - «Лион» - 2:1
Голы: 1:0 – 38, пенальти Саванье, 2:0 – 59 Саванье, 2:1 – 82, пенальти Депай.
«Монпелье» – Омлин, Педру Мендеш, Суке, Конгре, Ристич, Ферри (Молле, 63), Саванье (Шотар, 75), Ле Таллек, Илтон, Лаборд (Самбия, 86), Делор (Мавидиди, 63).
«Лион» – Антони Лопеш, Марсело, Андерсен, Денайер (Бар, 68), Дюбуа, Какре, Бруно Гимараэс (Жан Лукас, 55), Ауар, Корне (Дембеле, 75), Кадевере (Депай, 55), Токо-Экамби (Шерки, 68).
Предупреждения: Делор (7), Бруно Гимараэс (36), Токо-Экамби (45), Ферри (62), Илтон (71).
Удаления: Ауар (44), Илтон (81).
Источник — Sport.ua
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