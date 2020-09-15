1-й тур
Монпелье
2:1
Лион
15.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионат Франции. Монпелье сенсационно обыграл Лион

Гости почти весь второй тайм провели в меньшинстве

  • 15.09.2020 23:58
  • 69 просмотров
  • 0 комментариев
Чемпионат Франции. Монпелье сенсационно обыграл Лион
© twitter.com/MontpellierHSC

«Монпелье» в матче первого тура французской Лиги 1 дома сенсационно обыграло «Лион» - 2:1. Полуфиналист Лиги чемпионов прошлого сезона почти весь второй тайм провел в меньшинстве.

«Монпелье» - «Лион» - 2:1
Голы: 1:0 – 38, пенальти Саванье, 2:0 – 59 Саванье, 2:1 – 82, пенальти Депай.

«Монпелье» – Омлин, Педру Мендеш, Суке, Конгре, Ристич, Ферри (Молле, 63), Саванье (Шотар, 75), Ле Таллек, Илтон, Лаборд (Самбия, 86), Делор (Мавидиди, 63).

«Лион» – Антони Лопеш, Марсело, Андерсен, Денайер (Бар, 68), Дюбуа, Какре, Бруно Гимараэс (Жан Лукас, 55), Ауар, Корне (Дембеле, 75), Кадевере (Депай, 55), Токо-Экамби (Шерки, 68).

Предупреждения: Делор (7), Бруно Гимараэс (36), Токо-Экамби (45), Ферри (62), Илтон (71).

Удаления: Ауар (44), Илтон (81).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности