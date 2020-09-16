Сергей КОВАЛЕЦ: «После смены главного тренера Гент может взбодриться»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от противостояния между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Это будет интересное противостояние, поскольку за этот бельгийский клуб выступает три украинских футболиста. Фаворита в этой паре не назовешь. Хотя после смены главного тренера Гент может и взбодриться. Победа в матче с Рапидом, тому подтверждение. И Яремчук забил, как только появился в стартовом составе.

У Мирчи Луческу до матча еще неделя, и этот срок тоже поможет команде улучшить качество игры. О дисциплине я уже не говорю (улыбается). В двухраундовом противостояние и стратегия будет другой, поэтому, кто качественнее подготовится, то и будет ближе к попаданию в групповой раунд Лиги чемпионов», - сказал Ковалец.

Напомним, первый матч состоится 22 сентября в Бельгии, а ответный - 29-го числа в Киеве.