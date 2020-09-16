Сергей КОВАЛЕЦ: «После смены главного тренера Гент может взбодриться»

Специалист – о сопернике «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 16.09.2020 10:09
  • 883 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КОВАЛЕЦ: «После смены главного тренера Гент может взбодриться»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от противостояния между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Это будет интересное противостояние, поскольку за этот бельгийский клуб выступает три украинских футболиста. Фаворита в этой паре не назовешь. Хотя после смены главного тренера Гент может и взбодриться. Победа в матче с Рапидом, тому подтверждение. И Яремчук забил, как только появился в стартовом составе.

У Мирчи Луческу до матча еще неделя, и этот срок тоже поможет команде улучшить качество игры. О дисциплине я уже не говорю (улыбается). В двухраундовом противостояние и стратегия будет другой, поэтому, кто качественнее подготовится, то и будет ближе к попаданию в групповой раунд Лиги чемпионов», - сказал Ковалец.

Напомним, первый матч состоится 22 сентября в Бельгии, а ответный - 29-го числа в Киеве.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 10:24
    0
    Пусть взбодряются против Черноморца
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 10:24
    0
    Пусть взбодряются против Черноморца
    Ссылка
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