Динамо первый матч с Гентом сыграет на выезде

Раунд будет состоять из двух матчей

  • 16.09.2020 09:22
  • 6288 просмотров
  • 2 комментария
Динамо первый матч с Гентом сыграет на выезде
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против «Гента». В отличие от прошлых раундов квалификации, решающая борьба за групповой этап пройдет в формате двух матчей.

Ранее сообщалось, что киевляне первый матч сыграют 23-го сентября, однако официальный сайт клуба утверждает, что игра пройдет 22-числа. Эта встреча состоится в Бельгии.

Ответный матч в Киеве пройдет 29-го сентября.

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Источник — ФК Динамо Киев

(44 голоса)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 16.09.2020 09:37
    +6
    Буде цікаво 👌👍🏐🇺🇦
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 09:32
    +3
    Ну вроде бы и тут жребий нам помог немного. Главное не влететь крупно. А лучше выиграть.
    Можно начать "обработку" украинцев Гента. Ну там шантажировать семьи, закладывать бомбы, звонить как коллекторы и тд... Шутка конечно. Они профи и будут делать свою работу... Жаль что не для нас.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 16.09.2020 09:37
    +6
    Буде цікаво 👌👍🏐🇺🇦
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 16.09.2020 09:32
    +3
    Ну вроде бы и тут жребий нам помог немного. Главное не влететь крупно. А лучше выиграть.
    Можно начать "обработку" украинцев Гента. Ну там шантажировать семьи, закладывать бомбы, звонить как коллекторы и тд... Шутка конечно. Они профи и будут делать свою работу... Жаль что не для нас.
    Ссылка
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