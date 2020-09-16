Динамо первый матч с Гентом сыграет на выезде

«Динамо» вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против «Гента». В отличие от прошлых раундов квалификации, решающая борьба за групповой этап пройдет в формате двух матчей.

Ранее сообщалось, что киевляне первый матч сыграют 23-го сентября, однако официальный сайт клуба утверждает, что игра пройдет 22-числа. Эта встреча состоится в Бельгии.

Ответный матч в Киеве пройдет 29-го сентября.