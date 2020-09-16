Динамо первый матч с Гентом сыграет на выезде

«Динамо» вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против «Гента». В отличие от прошлых раундов квалификации, решающая борьба за групповой этап пройдет в формате двух матчей.
Ранее сообщалось, что киевляне первый матч сыграют 23-го сентября, однако официальный сайт клуба утверждает, что игра пройдет 22-числа. Эта встреча состоится в Бельгии.
Ответный матч в Киеве пройдет 29-го сентября.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Можно начать "обработку" украинцев Гента. Ну там шантажировать семьи, закладывать бомбы, звонить как коллекторы и тд... Шутка конечно. Они профи и будут делать свою работу... Жаль что не для нас.
Можно начать "обработку" украинцев Гента. Ну там шантажировать семьи, закладывать бомбы, звонить как коллекторы и тд... Шутка конечно. Они профи и будут делать свою работу... Жаль что не для нас.
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