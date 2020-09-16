Раньше Шевченко. Забарный - 2-й самый молодой дебютант Динамо в еврокубках

В матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар в основном составе «Динамо» Киев вышел 18-летний защитник Илья Забарный.

Игрок стал вторым самым молодым дебютантом киевлян в еврокубках. Рекордсменом клуба является Максим Коваль, дебютировавший в еврокубках в 17 лет.

Забарный в плане возраста дебюта в Европе обошел Андрея Шевченко и Сергея Реброва.