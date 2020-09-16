Раньше Шевченко. Забарный - 2-й самый молодой дебютант Динамо в еврокубках

Илья Забарный дебютировал раньше Шевченко и Реброва

  • 16.09.2020 09:45
  • 2464 просмотра
  • 4 комментария
Раньше Шевченко. Забарный - 2-й самый молодой дебютант Динамо в еврокубках
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар в основном составе «Динамо» Киев вышел 18-летний защитник Илья Забарный.

Игрок стал вторым самым молодым дебютантом киевлян в еврокубках. Рекордсменом клуба является Максим Коваль, дебютировавший в еврокубках в 17 лет.

Забарный в плане возраста дебюта в Европе обошел Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    pytlak1990
    online
      pytlak1990, 16.09.2020 10:29
    0
    Радий за молодого хлопця! Потенційно зараз він у своєму віці один з кращих центральних захисників у Світі. Перший раз побачив його за молодіжку проти Данії. Бажаю вирости у топ захисника світу. Я б радив Динамо купити захисника Безкоровайного.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.09.2020 10:05
    +1
    Да, дебют Реброва в 1974 году - это фэйл.
    Кто насмотрелся сериала Тьма
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 16.09.2020 09:54
    +5
    Реброву особливий респект. Більше 35 років професійної карєри провів.
    Ссылка
    Special2
    online
      Special2, 16.09.2020 09:53
    +6
    По версии Динамо Киев Сергей Ребров родился в 1956 году?
    Ссылка
    Special2
    online
      Special2, 16.09.2020 09:53
    +6
    По версии Динамо Киев Сергей Ребров родился в 1956 году?
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 16.09.2020 09:54
    +5
    Реброву особливий респект. Більше 35 років професійної карєри провів.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.09.2020 10:05
    +1
    Да, дебют Реброва в 1974 году - это фэйл.
    Кто насмотрелся сериала Тьма
    Ссылка
    pytlak1990
    online
      pytlak1990, 16.09.2020 10:29
    0
    Радий за молодого хлопця! Потенційно зараз він у своєму віці один з кращих центральних захисників у Світі. Перший раз побачив його за молодіжку проти Данії. Бажаю вирости у топ захисника світу. Я б радив Динамо купити захисника Безкоровайного.
    Ссылка
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