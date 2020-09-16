Директор Александрии: «Наш город находится в зеленой зоне»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал решение проводить матч 3-го тура УПЛ против «Ворсклы» на КСК «Ника» со зрителями.

«Все очень просто и прозрачно – наш город находится в зеленой зоне. Поэтому с соблюдением всех требований – рассадкой 25% зрителей, мы будем их запускать. Продажа билетов будет в кассах, потому что стадион небольшого размера, а 25% это где-то 1700 человек. Возле касс есть специальные линии с придерживанием дистанции».