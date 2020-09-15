Сергей РЕБРОВ: «Динамо? Мы должны победить себя»

Украинский наставник о матче Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 23:23
  • 2663 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «Динамо? Мы должны победить себя»
© fradi.hu

В среду, 16 сентября, Ференцварош сыграет в третьем раунде Лиги чемпионов с Динамо Загреб. Матч пройдет в Венгрии, начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Перед матчем главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров провел пресс-конференциию:

- По сравнению с прошлым годом у «Динамо» произошли изменения, но я думаю, что речь идет о команде, в которой всегда найдутся игроки на все позиции  и есть, кем заменить ушедших. Они очень сильны, но я также говорил ребятам перед последним отборочным матчем с «Селтиком», что они должны верить в себя. Мы должны сосредоточиться на своей игре и никого не бояться, так как Ференцварош полностью заслужил участие в квалификации. Футболистам удалось передать всю информацию о «Динамо», мы знаем хорватов, знаем, что это очень серьезный клуб. Завтра нам нужно быть уверенными на поле, «Динамо» не будет нашим главным соперником, мы должны победить себя. Если мы выйдем на поле с таким менталитетом, мы увидим очень хороший матч. Нам нужно меньше сосредотачиваться на «Динамо», нам нужно больше сосредоточиться на собственной игре.

Не хочу выделять кого-либо из соперников, потому что мы хорошо знаем, что хорваты действительно сильны как команда. «Динамо» умеет играть быстро».

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Виталий Петровский, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 15.09.2020 23:45
    +5
    Удачи Серёга! От души! Никогда не думал,что буду болеть за Ференцварош!
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 15.09.2020 23:45
    +5
    Удачи Серёга! От души! Никогда не думал,что буду болеть за Ференцварош!
    Ссылка
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