Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне без разницы, где играть»

Защитник «Динамо» - о победе над «АЗ Алкмаар»

  • 15.09.2020 23:31
  • 1563 просмотра
  • 4 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне без разницы, где играть»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар» (победа 2:0):

- Получилось два разных тайма. Что в перерыве говорил Мистер?
- Не привык говорить, о том, что происходит в раздевалке. На второй тайм постарались выйти и усилить атаку, больше контролировать мяч и выходить качественно в контратаки. У нас это получилось.

- Контратаки - это было главное сегодня?
- Не могу так сказать. Бывают такие игры, что ты обороняешься, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол.

- Комфортно ли тебе играть центральным защитником? 
- В принципе, без разницы, где играть, главное, чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выступать.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    bolelschik
    online
      bolelschik, 16.09.2020 00:06
    +1
    на краю хуже стало
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 00:05
    +1
    Виталий хорошо выглядит цетрбеком, но левым защитником он постоянно создавал остроту в атаке. К сожалению ему в динамо пока нет замены на левом фланге.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 15.09.2020 23:47
    +1
    OKs100, 15.09.2020 23:41
    Может ему стоит сыграть в роли голкипера?
    Ну ты прям подколол
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.09.2020 23:41
    -3
    Может ему стоит сыграть в роли голкипера?
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 16.09.2020 00:06
    +1
    на краю хуже стало
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.09.2020 00:05
    +1
    Виталий хорошо выглядит цетрбеком, но левым защитником он постоянно создавал остроту в атаке. К сожалению ему в динамо пока нет замены на левом фланге.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 15.09.2020 23:47
    +1
    OKs100, 15.09.2020 23:41
    Может ему стоит сыграть в роли голкипера?
    Ну ты прям подколол
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