Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне без разницы, где играть»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар» (победа 2:0):

- Получилось два разных тайма. Что в перерыве говорил Мистер?

- Не привык говорить, о том, что происходит в раздевалке. На второй тайм постарались выйти и усилить атаку, больше контролировать мяч и выходить качественно в контратаки. У нас это получилось.

- Контратаки - это было главное сегодня?

- Не могу так сказать. Бывают такие игры, что ты обороняешься, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол.

- Комфортно ли тебе играть центральным защитником?

- В принципе, без разницы, где играть, главное, чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выступать.