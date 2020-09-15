Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне без разницы, где играть»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар» (победа 2:0):
- Получилось два разных тайма. Что в перерыве говорил Мистер?
- Не привык говорить, о том, что происходит в раздевалке. На второй тайм постарались выйти и усилить атаку, больше контролировать мяч и выходить качественно в контратаки. У нас это получилось.
- Контратаки - это было главное сегодня?
- Не могу так сказать. Бывают такие игры, что ты обороняешься, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол.
- Комфортно ли тебе играть центральным защитником?
- В принципе, без разницы, где играть, главное, чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выступать.
Источник — ФК Динамо Киев
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