Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче второго круга украинка померяется силами с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№36 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Карреньо-Буста – Надаль. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Павлюченкова
|1-й круг
|-
|Чжан Шуай (6-4 6-7 6-1) №40 WTA
Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла всего одну встречу.
В следующем круге победительница матча сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии (№21 WTA) или Светланы Кузнецовой из России (№38 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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