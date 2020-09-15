Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче второго круга украинка померяется силами с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№36 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Карреньо-Буста – Надаль. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Павлюченкова 1-й круг - Чжан Шуай (6-4 6-7 6-1) №40 WTA

Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла всего одну встречу.В следующем круге победительница матча сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии (№21 WTA) или Светланы Кузнецовой из России (№38 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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