ФОТО. Как Динамо пробилось в следующий раунд Лиги чемпионов при Луческу

Боевая победа киевлян

  • 15.09.2020 23:11
  • 2155 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Как Динамо пробилось в следующий раунд Лиги чемпионов при Луческу
© ФК Динамо Киев

В матче 3-й квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» со счётом 2:0 обыграло нидерландский «АЗ Алкмар». Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Динамо» – «АЗ» – 2:0

Жерсон Родригес (49), Николай Шапаренко (86)

Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19), Томаш Кендзера (85) – Калвин Стенгс (33), Йорди Класи (83), Уссама Идрисси (85)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, (90+1), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 79), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 74), Жерсон Родригес

«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар (Юкинари Сугавара, 79), Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше (Ферди Дрёйф, 66), Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс

Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Тейьяни Рейндерс

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - АЗ АЛКМААР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 15.09.2020 23:58
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:11
    Брёвна.
    Бревно твоя подруга,поц...
    Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
    Ссылка
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 15.09.2020 23:58
    -1
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:11
    Брёвна.
    Бревно твоя подруга,поц...
    Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
    Ссылка
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 15.09.2020 23:58
    -1
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:11
    Брёвна.
    Бревно твоя подруга,поц...
    Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 23:14
    +3
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:11
    Брёвна.
    Це грубо
    Хлопці старались для твоєї країни
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:11
    -7
    Брёвна.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 23:10
    +4
    А я б добавив фото Луческу, саме це эксклюзив)
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 23:10
    +4
    А я б добавив фото Луческу, саме це эксклюзив)
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 23:14
    +3
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:11
    Брёвна.
    Це грубо
    Хлопці старались для твоєї країни
    Ссылка
    PorastroitKiev
      PorastroitKiev, 15.09.2020 23:58
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 23:11
    Брёвна.
    Бревно твоя подруга,поц...
    Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
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