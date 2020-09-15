ФОТО. Как Динамо пробилось в следующий раунд Лиги чемпионов при Луческу

В матче 3-й квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» со счётом 2:0 обыграло нидерландский «АЗ Алкмар». Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.
«Динамо» – «АЗ» – 2:0
Жерсон Родригес (49), Николай Шапаренко (86)
Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19), Томаш Кендзера (85) – Калвин Стенгс (33), Йорди Класи (83), Уссама Идрисси (85)
«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, (90+1), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 79), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 74), Жерсон Родригес
«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар (Юкинари Сугавара, 79), Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше (Ферди Дрёйф, 66), Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс
Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Тейьяни Рейндерс
Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)
НСК «Олимпийский» (Киев)
ДИНАМО - АЗ АЛКМААР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
Хлопці старались для твоєї країни
Хлопці старались для твоєї країни
Хотя о чем это я...какая у такого пиндоса может быть подруга...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.