Арне СЛОТ: «Против нас Динамо сыграло довольно сильно»

Главный тренер «АЗ Алкмаар» Арне Слот поделился впечатлениями от матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» (поражение 0:2):

- Почему сегодня были настолько разные два тайма в исполнении вашей команды?

- На нашу игру повлиял гол, который мы пропустили в самом начале второго тайма. После него «Динамо» отошло назад, а нам пришлось идти в атаку, из-за чего мы обнажали тылы, что позволило «Динамо» ловить нас на контратаках.

- Достаточно ли потенциала «Динамо» для выступления в групповом раунде Лиги чемпионов?

- Трудно сказать. Возможно, следующие матчи будут даваться им легче. Против нас «Динамо» сыграло довольно-таки сильно.

- Чего не хватило сегодня вашей команде в первую очередь?

- В первой половине матча мы доминировали и создали больше шансов, чем соперник, но нам не везло. По пропущенным голам, нельзя терять мяч в непосредственной близости от своих ворот. И, конечно, надо было реализовывать свои моменты.