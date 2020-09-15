Арне СЛОТ: «Против нас Динамо сыграло довольно сильно»

Наставник «АЗ Алкмаар» - о матче против «Динамо»

  • 15.09.2020 23:05
  • 5041 просмотр
  • 6 комментариев
Арне СЛОТ: «Против нас Динамо сыграло довольно сильно»
© dynamo.kiev.ua. Арне Слот

Главный тренер «АЗ Алкмаар» Арне Слот поделился впечатлениями от матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» (поражение 0:2):

- Почему сегодня были настолько разные два тайма в исполнении вашей команды?
- На нашу игру повлиял гол, который мы пропустили в самом начале второго тайма. После него «Динамо» отошло назад, а нам пришлось идти в атаку, из-за чего мы обнажали тылы, что позволило «Динамо» ловить нас на контратаках.

- Достаточно ли потенциала «Динамо» для выступления в групповом раунде Лиги чемпионов?
- Трудно сказать. Возможно, следующие матчи будут даваться им легче. Против нас «Динамо» сыграло довольно-таки сильно.

- Чего не хватило сегодня вашей команде в первую очередь?
- В первой половине матча мы доминировали и создали больше шансов, чем соперник, но нам не везло. По пропущенным голам, нельзя терять мяч в непосредственной близости от своих ворот. И, конечно, надо было реализовывать свои моменты.

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Источник — ФК Динамо Киев

(46 голосов)

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Комментарии
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 16.09.2020 00:22
    0
    Андрій Ванчак, 16.09.2020 00:16
    та відкрийте очі, бля, тупо повезло в 1 таймі, голандці катали як хотіли, будь трохи більше везіння на другий тайм можна було б і не виходити - гри, як такої не було взагалі. І порівнювати з Шахтою ДК Мірчі взагалі не можна, зовсім інші стилі гри, хоча в Києва кадрові проблеми в захисті, але фартануло капєц як сьогодні. Луч в дитинстві їв гівно, тому Суркіс-жидьонок це і викупив. Але з Гентом так фартово не буде, вангую..., хоча хочеться бачити ДК в групі ЛЧ.
    Ти напевно один з тих, хто ненавидить луческу і хоче вернути назад динамівське серця
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.09.2020 00:22
    0
    Андрій Ванчак, 16.09.2020 00:16
    та відкрийте очі, бля, тупо повезло в 1 таймі, голандці катали як хотіли, будь трохи більше везіння на другий тайм можна було б і не виходити - гри, як такої не було взагалі. І порівнювати з Шахтою ДК Мірчі взагалі не можна, зовсім інші стилі гри, хоча в Києва кадрові проблеми в захисті, але фартануло капєц як сьогодні. Луч в дитинстві їв гівно, тому Суркіс-жидьонок це і викупив. Але з Гентом так фартово не буде, вангую..., хоча хочеться бачити ДК в групі ЛЧ.
    Голландцы-то катали, но моментов создать не могли. Бессмысленное катание.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 16.09.2020 00:16
    -2
    та відкрийте очі, бля, тупо повезло в 1 таймі, голандці катали як хотіли, будь трохи більше везіння на другий тайм можна було б і не виходити - гри, як такої не було взагалі. І порівнювати з Шахтою ДК Мірчі взагалі не можна, зовсім інші стилі гри, хоча в Києва кадрові проблеми в захисті, але фартануло капєц як сьогодні. Луч в дитинстві їв гівно, тому Суркіс-жидьонок це і викупив. Але з Гентом так фартово не буде, вангую..., хоча хочеться бачити ДК в групі ЛЧ.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 23:20
    +5
    Sauron, 15.09.2020 23:10
    Згоден.
    Мірча повністю переграв візаві.
    100%
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.09.2020 23:10
    +10
    viktor112007, 15.09.2020 23:07
    Ой ало, де у вас там моменти були? Лише наприкінці матчу за рахунку 2:0 двічі в перекладину влучили за один епізод. І все, от і всі ваші моменти за матч.
    Динамо на одних контрах могло в другому ще тричі забивати
    Згоден.
    Мірча повністю переграв візаві.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 23:07
    +14
    Ой ало, де у вас там моменти були? Лише наприкінці матчу за рахунку 2:0 двічі в перекладину влучили за один епізод. І все, от і всі ваші моменти за матч.
    Динамо на одних контрах могло в другому ще тричі забивати
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 23:07
    +14
    Ой ало, де у вас там моменти були? Лише наприкінці матчу за рахунку 2:0 двічі в перекладину влучили за один епізод. І все, от і всі ваші моменти за матч.
    Динамо на одних контрах могло в другому ще тричі забивати
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.09.2020 23:10
    +10
    viktor112007, 15.09.2020 23:07
    Ой ало, де у вас там моменти були? Лише наприкінці матчу за рахунку 2:0 двічі в перекладину влучили за один епізод. І все, от і всі ваші моменти за матч.
    Динамо на одних контрах могло в другому ще тричі забивати
    Згоден.
    Мірча повністю переграв візаві.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 23:20
    +5
    Sauron, 15.09.2020 23:10
    Згоден.
    Мірча повністю переграв візаві.
    100%
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 16.09.2020 00:22
    0
    Андрій Ванчак, 16.09.2020 00:16
    та відкрийте очі, бля, тупо повезло в 1 таймі, голандці катали як хотіли, будь трохи більше везіння на другий тайм можна було б і не виходити - гри, як такої не було взагалі. І порівнювати з Шахтою ДК Мірчі взагалі не можна, зовсім інші стилі гри, хоча в Києва кадрові проблеми в захисті, але фартануло капєц як сьогодні. Луч в дитинстві їв гівно, тому Суркіс-жидьонок це і викупив. Але з Гентом так фартово не буде, вангую..., хоча хочеться бачити ДК в групі ЛЧ.
    Ти напевно один з тих, хто ненавидить луческу і хоче вернути назад динамівське серця
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.09.2020 00:22
    0
    Андрій Ванчак, 16.09.2020 00:16
    та відкрийте очі, бля, тупо повезло в 1 таймі, голандці катали як хотіли, будь трохи більше везіння на другий тайм можна було б і не виходити - гри, як такої не було взагалі. І порівнювати з Шахтою ДК Мірчі взагалі не можна, зовсім інші стилі гри, хоча в Києва кадрові проблеми в захисті, але фартануло капєц як сьогодні. Луч в дитинстві їв гівно, тому Суркіс-жидьонок це і викупив. Але з Гентом так фартово не буде, вангую..., хоча хочеться бачити ДК в групі ЛЧ.
    Голландцы-то катали, но моментов создать не могли. Бессмысленное катание.
    Ссылка
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