Оценки матча Динамо – АЗ Алкмаар. Лучшие игроки – Шапаренко и Родригеш

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – АЗ «Алкмаар» (2:0).

Лучшими игрокам матча стали Николай Шапаренко и Жерсон Родригеш (оценки 7.5). Их голы принесли победу киевской команде.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – АЗ «Алкмаар» – 2:0:

Оценки «Динамо»: Беньямин Вербич – 6,0; Александр Андриевский – б/о; Богдан Леднев – б/о.

Оценки АЗ «Алкмаар»: Уссама Идрисси – 5,5; Ферди Дрейф – 5,5; Юкинари Сугавара – б/о.