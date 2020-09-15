Миралем ПЬЯНИЧ: «Есть шансы сыграть бок о бок с инопланетянином»

Новичок «Барселоны» рад перейти в каталонский клуб

  • 15.09.2020 21:42
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Миралем ПЬЯНИЧ: «Есть шансы сыграть бок о бок с инопланетянином»
© ФК Барселона. Миралем Пьянич

Миралем Пьянич, который недавно перешел в «Барселону», признался, что рад оказаться в каталонском клубе:

«Для меня было важно играть рядом с такими большими игроками, как Криштиану Роналду и Тотти, которые были лучшими. Теперь у меня есть шанс сыграть бок о бок с инопланетянином. Но я хочу наслаждаться жизнью вместе со всеми.

У нас в команде будет 25 игроков, и все они важны. Я верю в дух команды, и это будет важно для достижения наших целей. Я хотел бы оказаться в «Барселоне» в возрасте шести лет, но в футболе работают правила рынка, и иногда вы приезжаете раньше, а иногда позже. Я профессионал, и я играл за большие клубы, все из которых я уважаю.Сегодня мечта сбылась, это максимум, и моя задача – оставить после себя хорошие воспоминания.

Уход Месси? Со стороны, конечно, я следил за этим и читал все, но я никогда не видел Лео вне «Барсы», потому что он вырос здесь, он так много сделал в этом клубе, и я думаю, что он закончит свою карьеру здесь, потому что он настоящий чемпион, победитель, и у него здесь есть свой дом. Честно говоря, я представляю его только здесь, в другой футболке было бы странно видеть его. Он выглядит счастливым. Он, возможно, лучший игрок всех времен, и это очень здорово, что он в нашей команде».

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Источник — Sport.es

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