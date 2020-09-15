ВИДЕО. Жерсон открыл счет для Динамо после отличного паса Буяльского

Сегодня, 15 сентября, проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и АЗ «Алкмаар».
Киевляне вышли вперед на 49-й минуте матча. Жерсон Родригеш открыл счет после отличного паса Буяльского.
ГОЛ! 1:0. Жерсон Родригеш, 49 мин.
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Источник — ТСН
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