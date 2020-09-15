Элина СВИТОЛИНА: «Сыграю на 4-5 турнирах»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая пропустила US Open-2020, рассказала о своих планах на заключительную часть нынешнего сезона:

«Обычно конец сентября проходил в суете. Однозначно, в этом году есть отличия, потому что у нас не будет Итогового турнира. Если говорить конкретно обо мне, то в это время на протяжении последних трех лет я была под давлением из-за квалификации на WTA Finals.

В этом же году немного другая история. Наверное, я сыграю на 4-5 турнирах, если будут еще добавлены какие-нибудь соревнования. К сожалению, отменили турнир в Мадриде, который также был в моем календаре.

Я просто постараюсь получить удовольствие от своего времени на корте, где ты переживаешь разные эмоции, давление, где пытаешься справиться с разными ситуациями. Думаю, что многие игроки, и я, в том числе, соскучились по этому.

Обычно мы все куда-то торопимся, стараемся куда-то добраться, стать лучше. Сейчас же я могу получить больше удовольствия от игры и насладиться эмоциями, которых мне не хватало последние несколько месяцев».

Сегодня Свитолина вместе с Даяной Ястремской вылетели из парного разряда турнира в Риме.