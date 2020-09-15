ВИДЕО. Как Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда в Риме

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская проиграли в матче первого круга парного разряда на Открытом чемпионате Италии по теннису.
Элина Свитолина / Даяна Ястремская – Симона Халеп / Моника Никулеску — 0:6, 1:6
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Источник — YouTube
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