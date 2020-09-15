Рух подписал бывшего тренера запорожского Металлурга

Новичок УПЛ львовский «Рух» ведет селекционную работу и усиление своего состава не только футболистами.

Экс-главный тренер запорожского «Металлурга» Алексей Годин возглавил молодежный состав (U-21) львовского клуба. Ему будут помогать Андрей Кикоть и Ростислав Горецкий. Определились в «Рухе» и с наставником команды (U-19), ее возглавил Виталий Пономарев. Ассистент – Иван Шуга.

Напомним, что поскольку новички УПЛ – «Минай», «Рух» и «Ингулец» по объективным причинам не успели укомплектовать команды U-21 и U-19, их старт в чемпионате Украины в этих возрастных группах перенесли на 18-20 сентября.

Ранее сообщалось, что Рух подписал контракт с сербским защитником, на очереди еще один трансфер.