Рух подписал бывшего тренера запорожского Металлурга

Алексей Годин возглавил молодежный состав львовского клуба

  • 15.09.2020 19:38
  • 598 просмотров
  • 1 комментарий
Рух подписал бывшего тренера запорожского Металлурга
© ФК Металлург. Алексей Годин

Новичок УПЛ львовский «Рух» ведет селекционную работу и усиление своего состава не только футболистами.

Экс-главный тренер запорожского «Металлурга» Алексей Годин возглавил молодежный состав (U-21) львовского клуба. Ему будут помогать Андрей Кикоть и Ростислав Горецкий. Определились в «Рухе» и с наставником команды (U-19), ее возглавил Виталий Пономарев. Ассистент – Иван Шуга.

Напомним, что поскольку новички УПЛ – «Минай», «Рух» и «Ингулец» по объективным причинам не успели укомплектовать команды U-21 и U-19, их старт в чемпионате Украины в этих возрастных группах перенесли на 18-20 сентября.

Ранее сообщалось, что Рух подписал контракт с сербским защитником, на очереди еще один трансфер.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 15.09.2020 19:44
    -1
    Нагадаємо, що оскільки новачки УПЛ - «Минай», «Рух» і «Інгулець» з об'єктивних причин не встигли укомплектувати команди U-21 і U-19, їх старт в чемпіонаті України в цих вікових групах перенесли на 18-20 вересня
    Порушують регламент,а їх допускають до змагань!!!! Упл мафія!!!
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