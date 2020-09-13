Рух подписал контракт с сербским защитником, на очереди еще один трансфер

Дебютант УПЛ львовский «Рух» перед вторым туром чемпионата Украины усилил линию обороны.



По информации источника, «Рух» уже подписал контракт с сербским защитником Милошем Стаменковичем, который раньше выступал за «Иртыш» из Казахстана. В ближайшие дни львовяне собираются оформить соглашение с еще одним балканцем. Он из Словении и играет на левом фланге обороны.



В минувшую пятницу шесть футболистов «Руха», которые находятся на самоизоляции после заражения коронавирусом, сдали повторные тесты. Результаты будут известны 14 сентября.



Свои следующие матчи с «Колосом» и «Шахтером» «Рух» планирует провести на «Арене-Львов» и уже начал продажу билетов. Зрителей на этих матчах должно быть не больше 25 процентов от вместимости трибун.