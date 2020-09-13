Рух подписал контракт с сербским защитником, на очереди еще один трансфер

Дебютант УПЛ усиливает линию обороны

  • 13.09.2020 14:20
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
Рух подписал контракт с сербским защитником, на очереди еще один трансфер
© ФК Рух

Дебютант УПЛ львовский «Рух» перед вторым туром чемпионата Украины усилил линию обороны. 
 
По информации источника, «Рух» уже подписал контракт с сербским защитником Милошем Стаменковичем, который раньше выступал за «Иртыш» из Казахстана. В ближайшие дни львовяне собираются оформить соглашение с еще одним балканцем. Он из Словении и играет на левом фланге обороны.
 
В минувшую пятницу шесть футболистов «Руха», которые находятся на самоизоляции после заражения коронавирусом, сдали повторные тесты. Результаты будут известны 14 сентября.
 
Свои следующие матчи с «Колосом» и «Шахтером» «Рух» планирует провести на «Арене-Львов» и уже начал продажу билетов. Зрителей на этих матчах должно быть не больше 25 процентов от вместимости трибун.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 14:28
    0
    Зрадники Карпат,рух вас запрошує...))) Жоден поважаючи себе вболівальник Карпат туди не піде. Карпати вже топили фек@л в 1 лігу і нарід клявся,що не підуть на Карпати,а потім аншлаги....факт!!! Так,що зрадники велкам)))
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    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.09.2020 14:28
    0
    Зрадники Карпат,рух вас запрошує...))) Жоден поважаючи себе вболівальник Карпат туди не піде. Карпати вже топили фек@л в 1 лігу і нарід клявся,що не підуть на Карпати,а потім аншлаги....факт!!! Так,що зрадники велкам)))
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