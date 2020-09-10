Рух дозаявит опытного сербского защитника

Милош Стаменкович продолжит карьеру во львовском клубе

  • 10.09.2020 01:43
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Рух дозаявит опытного сербского защитника
© ФК Сталь. Милош Стаменкович

Во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных в Лиге наций, дебютант УПЛ, львовский «Рух», не дозаявил ни одного новичка. Но вскоре клуб подпишет контракт с 30-летним сербским защитником Милошем Стаменковичем.

«Мы очень требовательны к потенциальным новичкам, поэтому из побывавших в последнее время на просмотре футболистов, остановили свой выбор только на сербском защитнике Милоше Стаменковиче. Сейчас ждем необходимые документы от его предыдущего клуба. В «Рухе» прилагают усилия, чтобы до закрытия трансферного окна укрепиться еще несколькими квалифицированными исполнителями, скорее всего, это будут легионеры», — рассказал спортивный директор львовян Владимир Лапицкий.

На протяжении карьеры Стаменкович выступал за «Пролетер», «Младеновац», «Борчу», «Арарат», «Ширак», каменскую «Сталь» и «Юнион Сент Жиллоз». Последним клубом футболиста был «Иртыш», который Милош покинул минувшим летом.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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