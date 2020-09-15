Олимпик начал подготовку к матчу с Минаем

Неплях вернулся в строй, Гришко занимался по индивидуальной программе

  • 15.09.2020 17:55
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Олимпик начал подготовку к матчу с Минаем
© ФК Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» открыл недельный цикл подготовки к матчу против «Миная». Пропустив первый тур из-за коронавируса в ПФК «Львов», команда Василия Кобина в своем дебютном матче в УПЛ сенсационно обыграла дома Александрию (1:0).

Однако и олимпийцы вышли на первую тренировку после игры в Днепре в отличном настроении.

Что же касается самой сессии, то она стартовала с занятия в тренажерном зале, после чего футболисты вышли на поле и поработали с мячами. Вернулся в строй защитник Евгений Неплях, который впервые работал в общей группе, а вот его коллега по амплуа Дмитрий Гришко ограничился легкой пробежкой. Капитан все еще находится в процессе восстановления от травмы икроножной мышцы.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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