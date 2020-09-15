Мбаппе хочет играть в Реале

Французский бомбардир не намерен оставаться в ПСЖ

  • 15.09.2020 17:15
  • 967 просмотров
  • 2 комментария
Мбаппе хочет играть в Реале
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

21-летний форвард ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе все-таки покинет парижский клуб по завершении сезона 2020/2021.

Килиан заявил, что хочет выступать за мадридский «Реал».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с лета 2018-го года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. Всего футболист провел за ПСЖ 124 матча во всех турнирах, где забил 90 мячей и отдал 51 результативную передачу.

Текущий контракт Килиана с парижским клубом рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €180 миллионов.

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Источник — El Chiringuito

(3 голоса)

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Комментарии
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 15.09.2020 18:08
    0
    * один матч Мбаппе
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 15.09.2020 18:08
    0
    На данний момент виходить що один Мбаппе коштує 1.17 міл. Не враховучи його зарплатню.
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 15.09.2020 18:08
    0
    * один матч Мбаппе
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 15.09.2020 18:08
    0
    На данний момент виходить що один Мбаппе коштує 1.17 міл. Не враховучи його зарплатню.
    Ссылка
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