Мбаппе сообщил ПСЖ, что хочет уйти из клуба

21-летний форвард ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе сообщил клубу, что намерен покинуть команду в следующем году.

По предварительной информации, Мбаппе хочет продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с лета 2018-го года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. Всего футболист провел за ПСЖ 124 матча во всех турнирах, где забил 90 мячей и отдал 51 результативную передачу.

Текущий контракт Килиана с парижским клубом рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €180 миллионов.