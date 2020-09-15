Миралем ПЬЯНИЧ: «Лионель Месси – лучший игрок всех времен»

Боснийский хавбек рад, что будет играть в «Барселоне»

  • 15.09.2020 17:17
  • 530 просмотров
  • 1 комментарий
Миралем ПЬЯНИЧ: «Лионель Месси – лучший игрок всех времен»
© ФК Барселона. Миралем Пьянич

Новичок «Барселоны» Миралем Пьянич во время своей презентации в качестве игрока клуба высказался о своем переходе и поделился ожиданиями от игры с Лео Месси.

«Играть в «Барселоне» — большая привилегия, это моя детская мечта. Я нахожусь в величайшей команде мира и очень этим горжусь. Здесь играют великие футболисты. Надеюсь, что буду радовать болельщиков своей игрой.

Месси? Не представляю его в другом клубе. Всегда есть разочарование после поражений, но это его дом. Месси — лучший футболист всех времен, и очень важно, что сейчас он с нами», - сказал Пьянич.

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Источник — БК Барселона

(3 голоса)

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Комментарии
    iravik83
      iravik83, 15.09.2020 17:39
    0
    лизнул так лизнул!!
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    iravik83
      iravik83, 15.09.2020 17:39
    0
    лизнул так лизнул!!
    Ссылка
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