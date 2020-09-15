Источник: Газиантеп ведет переговоры с Жерсоном Родригешем

Турецкий клуб заинтересован в подписании нападающего «Динамо»

  • 15.09.2020 17:12
  • 1885 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Газиантеп ведет переговоры с Жерсоном Родригешем
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Универсальный нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш вскоре может вернуться в турецкую Суперлигу.

По информации твиттера Transfer Merkezi, переговоры с люксембуржцем ведет «Газиантеп». Впрочем, никаких подробностей общения турецкого клуба с легионером «Динамо» пока нет.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Жерсон отыграл в Турции в аренде за «Анкарагюджю».

Ранее Жерсон Родригеш был признан лучшим футболистом «Динамо» в августе, получив 60% голосов респондентов в соответствующем опросе.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 17:45
    +2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:20
    В виде поезда? Ага. А так раз в год и палка стреляет, то есть бревно.
    тебя даже баба на аватарке и так кинула , одна форевка верная осталась
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 17:33
    -1
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:20
    В виде поезда? Ага. А так раз в год и палка стреляет, то есть бревно.
    Какой тебе диагноз поставили?
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 15.09.2020 17:33
    -1
    За 40 лямов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:20
    -8
    Aleks04, 15.09.2020 17:18
    Это «бревно» унизило кротов в Суперкубке
    В виде поезда? Ага. А так раз в год и палка стреляет, то есть бревно.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 15.09.2020 17:18
    +6
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:15
    Ого, может таки пристроят это бревно никому не нужное.
    Это «бревно» унизило кротов в Суперкубке
    Ссылка
    Artem Gurin
      Artem Gurin, 15.09.2020 17:18
    +8
    Сам ты бревно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:15
    -12
    Ого, может таки пристроят это бревно никому не нужное.
    Ссылка
    Artem Gurin
      Artem Gurin, 15.09.2020 17:18
    +8
    Сам ты бревно
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 15.09.2020 17:18
    +6
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:15
    Ого, может таки пристроят это бревно никому не нужное.
    Это «бревно» унизило кротов в Суперкубке
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 17:45
    +2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 17:20
    В виде поезда? Ага. А так раз в год и палка стреляет, то есть бревно.
    тебя даже баба на аватарке и так кинула , одна форевка верная осталась
    Ссылка
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