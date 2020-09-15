Источник: Газиантеп ведет переговоры с Жерсоном Родригешем

Универсальный нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш вскоре может вернуться в турецкую Суперлигу.
По информации твиттера Transfer Merkezi, переговоры с люксембуржцем ведет «Газиантеп». Впрочем, никаких подробностей общения турецкого клуба с легионером «Динамо» пока нет.
Напомним, вторую часть минувшего сезона Жерсон отыграл в Турции в аренде за «Анкарагюджю».
Ранее Жерсон Родригеш был признан лучшим футболистом «Динамо» в августе, получив 60% голосов респондентов в соответствующем опросе.
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Источник — Twitter
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