Юрий СВИРИДОВ: «УПЛ ТВ должно быть создано в 2021-м году»

К этому моменту компания будет готова принимать участие в тендерах, считает специалист

  • 15.09.2020 16:54
  • 371 просмотр
  • 1 комментарий
Юрий СВИРИДОВ: «УПЛ ТВ должно быть создано в 2021-м году»
© Mediasat

Телевидение Украинской футбольной премьер-лиги (УПЛ ТВ) должно существовать к 2021-му году, чтобы начинать подготовку к тендеру по продаже прав на трансляцию матчей чемпионата Украины по футболу сезона 2022-2023 годов.

«Год назад был тендер, и права на трансляцию матчей УПЛ были проданы «Медиа Группе Украина». Этот контракт действует три года. Поэтому задача будущего УПЛ ТВ — максимально готовиться к следующему циклу продаж. Будет тендер на сезон 2022-2023 годов, поэтому через год, в 2021-м году, уже необходимо будет начинать подготовку к тендеру. И к этому моменту уже должно существовать УПЛ ТВ, как компания, которая может претендовать на часть телевизионных прав.

Речь идет о том, чтобы создавать дополнительные продукты о каждом клубе, какие-то визитки, сюжеты в равной степени о каждом клубе, которые бы промотировали их всех. Это будет канал обо всех клубах УПЛ. Кроме того, будет возможность показывать архивные матчи, транслировать поединки Первой лиги, игры молодежных команд, интересные футзальные игры, женскую лигу. Возможности открываются интересные», — считает директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК «Шахтер», член рабочей группы по созданию УПЛ ТВ Юрий Свиридов.

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Источник — Интерфакс-Украина

(3 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.09.2020 17:56
    0
    Для чего, для кого..
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.09.2020 17:56
    0
    Для чего, для кого..
    Ссылка
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