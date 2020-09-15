Турнір «Благодійна ракетка»: допомога Сашку Лапіну

Благодійна організація Дарунок, Міжнародна тенісна Академія та Асоціація тенісних журналістів України організовують турнір «Благодійна ракетка» для допомоги Сашку Лапіну з Покровська, Донецької області.



Мета турніру: зібрати фінансову допомогу на реабілітацію для підопічного з Донбасу Олександра Лапіна. Після складної вагітності та передчасних пологів його мами, дитина має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійної реабілітації.

У два місяці малюк пережив операцію на очках, неодноразово боровся за життя в реанімації, пройшов через безліч випробувань і тепер має діагнози: спастичний тетрапарез з затримкою всіх видів розвитку та часткова атрофія зорових нервів.

Усі фінансові запаси сім’ї вже вичерпано. Мама хлопчика у декретній відпустці та отримує допомогу з інвалідності на дитину. Її чоловік має інвалідність 3 групи, отримує мінімальну пенсію з інвалідності, намагається працювати в міру своєї хвороби.



Хлопчик потребує фінансової підтримки на реабілітацію в Іпоцентрі в жовтні.

Реабілітація починається з 7 жовтня. Сума збору коштів 25800 гривень.



Саме для цього тенісисти-аматори зберуться 19 вересня на кортах МТА в Жулянах. Турнір об‘єднає в собі 12 учасників, які визначать переможця та зроблять внески, які буде спрямовано на допомогу Олександру Лапіну.



Якщо ви бажаєте долучитися до турніру, необхідно зробити добровільний внесок на реквізити нижче та відправити скан квітанціі на номер 095 877 89 84 (Viber/What’sApp/Telegram).



Реквізити: карта-ключ до рахунку благодійної організації "Дарунок", яка за правилами банку зареєстрована на засновницю нашої організації Ясинчук Марію Віталіївну. Номер картки – 5169330516489900 (із приміткою «Допомога Сашку Лапіну»).



Початок матчів о 10:00.



Реєстрація учасників о 9:30.