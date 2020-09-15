Василий Прийма перебрался в Черноморец

29-летний украинский защитник Василий Прийма стал игроком «Черноморца».

Об этом футболист сообщил в Instagram, выложив фото в новой форме одесского клуба.

Напомним, что последним клубом Приймы были львовские «Карпаты», которые он покинул летом 2020 года.

До этого он играл в «Металлурге» (Донецк), «Заре». А также играл в Италии за «Фрозинеоне» и в Беларуси за солигорский «Шахтер».

Ранее «Черноморец» подписал экс-игрока «Мариуполя» Илью Путрю.