ПЯТЕНКО: «Кривенцов постепенно перестраивает игру Металлиста 1925»

Бывший тренер ряда команд Владимир Пятенко проанализировал некоторые матчи второго тура в Первой лиге



«Агробизнес» - «Кристалл» - 4:2



- Замечательно, что в матче «Агробизнеса» и «Кристалла» было забито столько мячей, - убежден Пятенко. Именно за такие матчи болельщики любят футбол. Думаю, что для тренера «Агробизнеса» это очень сложная игра в эмоциональном плане. Сначала выигрывали, потом надо было отыгрываться и в последние тринадцать минут все же склонили чашу весов в свою пользу. Убежден, что Чижевский проанализирует игру и сделает акцент на ошибках.



Зрителям интересно смотреть такие матчи, были красивые забитые мячи. Тренерам обоих коллективов надо сделать выводы из этой игры, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок в защите. Резюмируя, можно сказать, что в атаке команды сыграли намного лучше, чем в защите.



Приятно, что команды пытаются играть на атаку, комбинировать, а не просто бить мяч вперед. Большое удовольствие наблюдать за игрой «Агробизнеса» в атаке. Подопечные Чижевского играют за счет коротких, средних передач, постоянно меняя вектор атак. Важно, чтобы волочисский коллектив перед следующими матчами исправил ошибки в защите. Хотя таких ошибок, как в случае с пропущенным вторым мячом, допускают много коллективов Первой лиги, и как раз над этим надо работать.



«Николаев» - «Металлист 1925» - 1:2



- Хочу поздравить Валерия Кривенцова с первой победой во главе «Металлиста 1925». В Харькове строится новая команда. Заметно, что структура игры в команде изменилась. Валерий Кривенцов постепенно перестраивает игру харьковчан.



Относительно матча с «Николаевом», то необходимо отметить команду Близнюка. «Николаев» продемонстрировал достаточно высокий уровень игры. К середине первого тайма хозяева контролировали игру. Уже где-то после 25 минуты харьковчане стали больше давить на защиту соперника, зарабатывали стандарты и это принесло свои плоды, ведь первый мяч гости забили именно со стандарта.



Думаю, что забитый мяч был закономерен. Вторую половину встречи хозяева начали мощно и заслуженно сравняли счет. Считаю, что «Николаев» во втором тайме выглядел лучше. Игроки «Металлиста 1925» играли уже по счету и забили, по моему мнению, нелогичный второй мяч.

К сожалению, грубой ошибки допустил вратарь «Николаева». Подытоживая могу сказать, что ничья была бы справедливым результатом в этом матче, ведь подопечные Близнюка выглядели неплохо.



«Оболонь» - «Прикарпатье» - 4:1



- Что касается разгромной победы «Оболони» в матче с «Прикарпатьем», то я бы не стал делать выводов по игре киевлян по одному матчу. Приятно, что команды, которые ставят перед собой задачу повыситься в классе, пытаются играть в атакующий футбол.



Отмечу, что в прошлом сезоне у «Оболони» не было такого разнообразия в атаке, команда прибавила в этом аспекте. Однако, надо также обращать внимание на соперника. Пока «Прикарпатье» выглядит неубедительно, особенно в защите. Думаю, что иванофранковцам несколько не повезло, ведь киевляне пропускали первый тур и они были максимально заряженными на результат, стремились начать сезон с победы.



«Черноморец» - «Горняк-Спорт» - 1:1



- Что касается невыразительной игры «Черноморца», то у одесситов сейчас много новых футболистов. Возможно, новички еще не совсем понимают требования Сергея Ковальца. Примечательно, что те коллективы, которые существенно обновились перед сезоном, сейчас не могут продемонстрировать свой лучший футбол. Нужно время, чтобы футболисты сыгрались и тренеры донесли до них свои идеи.



Например, в луцкой «Волыни» новый тренер, много новичков и команда пока не может продемонстрировать сбалансированной игры. Ожидаем, что от матча к матчу эти команды будут прогрессировать.



«ВПК-Агро» - «Волынь» - 1:1



Думаю, что забитый мяч Хомченко является украшением всего тура. Виктор умело сгруппировался и забил очень красивый мяч через себя. В том эпизоде ​​забить было непросто, ведь мяч летел невысоко.



Василию Сачко сейчас непросто, ведь он постоянно ощущает на себе давление со стороны болельщиков и руководителей. «Волынь» ставит перед собой задачу повыситься в классе, для этого у клуба есть все ресурсы, скажем не самые плохие финансовые возможности. Думаю, что этих денег и на Премьер-Лигу хватит.



Всем нужно понять, что команду не построишь за один день. Сачко нужно время, чтобы вывести «Волынь» на новый уровень. Команда только втягивается в сезон и пока не все получается.



«Полесье» - «Верес» - 0:0



«Полесье» и «Верес» голов не забивали, но игра была интересной в тактическом плане. Шищенко и Вирт могут уже считаться опытными тренерами.



Встречались новички Первой лиги, но это команды с перспективой. Знаем, что Шищенко прививает своей команде комбинационную игру с контролем мяча. Будет сложно, ведь нужно чтобы уровень футболистов отвечал этой модели игры.



Главное, что Шищенко гнет свою линию и хочет, чтобы команда играла в привлекательный футбол.



У «Вереса» другая структура игры, команда играла от обороны, на результат. Думаю, что ничья - закономерный результат, ведь моментов было немного.