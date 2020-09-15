ВИДЕО. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Против Ливерпуля мы будем еще лучше»

Наставник «Челси» рассказал о победе над «Брайтоном» в 1-м туре АПЛ (3:1)

  • 15.09.2020 14:16
  • 503 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Против Ливерпуля мы будем еще лучше»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги выездной победы над «Брайтоном» (3:1) в поединке 1-го тура АПЛ.

Подопечные Лэмпарда отправили в ворота «чаек» три мяча, а их авторами стали Жоржиньо, Джеймс и Зума. Брайтону же удалось ответить единственным взятием ворот в исполнении Троссарда.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.09.2020 14:49
    0
    Видно ещё что команда не сыгранная, много ошибок когда играют в пас. Но моё мнение, после 6-7 туров Челси станет очень грозным соперником для любой топ команды из АПЛ.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 15.09.2020 14:49
    0
    Видно ещё что команда не сыгранная, много ошибок когда играют в пас. Но моё мнение, после 6-7 туров Челси станет очень грозным соперником для любой топ команды из АПЛ.
    Ссылка
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