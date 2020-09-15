ВИДЕО. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Против Ливерпуля мы будем еще лучше»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги выездной победы над «Брайтоном» (3:1) в поединке 1-го тура АПЛ.
Подопечные Лэмпарда отправили в ворота «чаек» три мяча, а их авторами стали Жоржиньо, Джеймс и Зума. Брайтону же удалось ответить единственным взятием ворот в исполнении Троссарда.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.