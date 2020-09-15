1-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
1:3
Челси
14.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лэмпард начал сезон с победы. Челси нанес поражение Брайтону в АПЛ

Три мяча побывало в воротах хозяев поля, но что соперник ответил одним

  • 15.09.2020 00:12
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Лэмпард начал сезон с победы. Челси нанес поражение Брайтону в АПЛ
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14 сентября прошли заключительные матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги. «Челси» нанес поражение «Брайтону» (3:1).

Фрэнк Лэмпард начал сезон АПЛ с победы. Три мяча побывало в воротах хозяев поля, а соперник «синих» провел только один гол.

На голы Жоржиньо, Риса Джеймса и Курта Зумы хозяева ответили точным ударом Леандро Троссара.

АПЛ. 1-й тур

«Брайтон» – «Челси» – 1:3

Голы: Троссар, 54 – Жоржиньо, 23 (пенальти), Джеймс, 56, Зума, 66.

«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Уайт (Гросс, 79), Лемпти, Лаллана (Конноли, 45), Марч, Биссума, Альсате (Джаханбахш, 79), Мопей, Троссар.

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Аспиликуэта, 85), Лофтус-Чик (Баркли, 61), Канте, Хаверц (Хадсон-Одои, 80), Маунт, Вернер.

Предупреждение: Лемпти, 81.

Судья: Поусон (Англия).

Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Николай Степанюк, Sport.ua

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