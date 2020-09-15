Брайтон - Челси - 1:3. Синие начали сезон АПЛ с победы

В стартовом туре АПЛ «Челси» на выезде удалось справиться с «Брайтоном» со счетом 3:1.
Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Челси
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Челси).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон энд Хоув Альбион).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
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Источник — Sport.ua
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