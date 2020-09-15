1-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
1:3
Челси
14.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Брайтон - Челси - 1:3. Синие начали сезон АПЛ с победы

Команда Лэмпарда начала с победы

  • 15.09.2020 09:45
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Брайтон - Челси - 1:3. Синие начали сезон АПЛ с победы
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В стартовом туре АПЛ «Челси» на выезде удалось справиться с «Брайтоном» со счетом 3:1.

Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Челси
66' ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Челси).
56' ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
54' ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон энд Хоув Альбион).
23' ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
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Источник — Sport.ua

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