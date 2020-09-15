ВИДЕО. Селезнев спел душещипательную песню за рулем

Украинский нападающий «Колоса» похвастался вокальными данными

  • 15.09.2020 14:01
  • 1160 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Селезнев спел душещипательную песню за рулем
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард «Колоса» Евгений Селезнев показал, как поет за рулем.

Видео, где Евгений поет песню уроженца Уфы Эдуарда Хуснутдинова «Спешите жить», он опубликовал в Instagram.

Ранее сообщалось, что Селезнев сможет принять участие в поединке Лиги Европы «Арис» — «Колос», который состоится 17-го сентября в Греции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем добра👌never give up

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.09.2020 14:49
    +1
    Селя живет по другим понятиям...
    И тут нечего удивляться, это "отрыжка" 90-х. Таких можно встретить на каждом углу. Это будет преследовать нас еще лет 20-30...
    У кого хватило ума - эволюционировал (приспособился к сегодняшнему дню), у кого нет - остался там...
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    Leo Leo
      Leo Leo, 15.09.2020 14:47
    -2
    Какие же долбоебы пишут подобные статьи!?? При чем тут уроженец Уфы!? Из-за таких вот гандонов авторов у нас столько проблем(
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 14:37
    +1
    Какую музыку петь или слушать решает каждый сам для себя.
    Я так понимаю это солист группы Рождество.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 15.09.2020 14:29
    +3
    Что только не сделаешь, лишь бы семья была сыта.. 😢
    Кормилец! 👍
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    Bohdan
      Bohdan, 15.09.2020 14:23
    +4
    Дуже гарні слова є в цій пісні: "Честь не теряйте, совесть имейте", які не стосуються виконавця пісні - Селезньова.
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 15.09.2020 14:20
    -3
    допоки такі сєлєзньови не будуть співати українською доти шахтьор гратиме на "Олімпійському!
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    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 14:15
    -4
    Оооо! Уфа - Зинченко - Ман Сити ))
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    Bohdan
      Bohdan, 15.09.2020 14:23
    +4
    Дуже гарні слова є в цій пісні: "Честь не теряйте, совесть имейте", які не стосуються виконавця пісні - Селезньова.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 15.09.2020 14:29
    +3
    Что только не сделаешь, лишь бы семья была сыта.. 😢
    Кормилец! 👍
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.09.2020 14:49
    +1
    Селя живет по другим понятиям...
    И тут нечего удивляться, это "отрыжка" 90-х. Таких можно встретить на каждом углу. Это будет преследовать нас еще лет 20-30...
    У кого хватило ума - эволюционировал (приспособился к сегодняшнему дню), у кого нет - остался там...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 14:37
    +1
    Какую музыку петь или слушать решает каждый сам для себя.
    Я так понимаю это солист группы Рождество.
    Ссылка
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