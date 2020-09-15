ВИДЕО. Селезнев спел душещипательную песню за рулем

35-летний украинский форвард «Колоса» Евгений Селезнев показал, как поет за рулем.
Видео, где Евгений поет песню уроженца Уфы Эдуарда Хуснутдинова «Спешите жить», он опубликовал в Instagram.
Ранее сообщалось, что Селезнев сможет принять участие в поединке Лиги Европы «Арис» — «Колос», который состоится 17-го сентября в Греции.
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Источник — Instagram
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И тут нечего удивляться, это "отрыжка" 90-х. Таких можно встретить на каждом углу. Это будет преследовать нас еще лет 20-30...
У кого хватило ума - эволюционировал (приспособился к сегодняшнему дню), у кого нет - остался там...
Я так понимаю это солист группы Рождество.
Кормилец! 👍
Кормилец! 👍
И тут нечего удивляться, это "отрыжка" 90-х. Таких можно встретить на каждом углу. Это будет преследовать нас еще лет 20-30...
У кого хватило ума - эволюционировал (приспособился к сегодняшнему дню), у кого нет - остался там...
Я так понимаю это солист группы Рождество.
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