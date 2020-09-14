Селезнев полетит с Колосом на матч с Арисом

Украинский форвард сможет помочь своей новой команде в поединке Лиги Европы

  • 14.09.2020 20:11
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Селезнев полетит с Колосом на матч с Арисом
© ФК Колос Ковалевка. Евгений Селезнев

35-летний украинский новичок «Колоса» Евгений Селезнев, несмотря на травму, полученную на предматчевой тренировке перед игрой с ФК «Львов», будет готов к поединку Лиги Европы против «Ариса».

Опытный форвард уже приступил к тренировкам в общей группе. Об этом рассказал главный тренер «Колоса» Руслан Костышин.

«Повреждение оказалось несерьезным, и Селезнев уже занимался по полной программе. В среду в составе делегации «Колоса» он отправится в Грецию, где нам придется выяснять отношения с «Арисом» в Лиге Европы.

Дебютирует ли Селезнев в «Колосе» в Салониках? Очень многое будет зависеть от его степени готовности. Мы на Селезнева рассчитываем, да и не хочется больше рисковать его здоровьем и оставлять одного в Киеве (улыбается)», — отметил Костышин.

Матч Лиги Европы «Арис» — «Колос» состоится 17-го сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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