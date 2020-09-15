Андрей ПЯТОВ: «Заря – серьезный соперник, с которым всегда тяжело играть»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о настроении команды и насыщенном графике с тремя матчами в неделю.

– У команды был выходной, который я провел в кругу семьи с детьми. Прежде всего, все набрались эмоций. Впереди тяжелая неделя, предстоит много работы и матчей, ведь мы входим в сезон. Также «Шахтер» ожидает очень насыщенный октябрь, практически до декабря выходных не будет.

– Расскажи, как проходит подготовка к встрече с «Зарей»?

– После выходного тренерский штаб сделал акцент на игровых упражнениях. Следующее занятие, думаю, будет еще интенсивнее. А самые тяжелые упражнения обычно в среду и четверг. Знаем, что «Заря» серьезный соперник, с которым всегда тяжело. Посмотрим их поединки текущего сезона – с «Десной» и «Мариуполем». Сделаем выводы и внесем коррективы.

– Команда Виктора Скрипника стартовала с двух поражений кряду. Это плюс или минус в данном случае?

– «Заря», насколько я знаю, ставит на сезон максимальные задачи, не зря в минувшем луганчане заняли третье место и боролись за серебряные медали. Мне сложно сказать, что сейчас происходит и почему они проиграли. Но, думаю, футболисты будут злее, так как терять нечего и надо набирать очки. Нам же следует быть еще более сконцентрированными, не допускать ошибок. У нас своя задача, которую необходимо выполнять, – нужна победа.

– Как относишься к тому, что за семь дней «Шахтеру» предстоит провести сразу три поединка?

– Всегда говорил, что мне нравится, когда много матчей. Не люблю больших пауз, когда шесть дней монотонных тренировок. Игра – восстановление – тренировка – опять игра! Такой график мне по душе, это как праздник.

Напомним, 20 сентября «Шахтер» сыграет с луганской «Зарей» в 3-м туре украинской Премьер-лиги.