Василий КАРДАШ: «Ставлю на минимальную победу Динамо»

Экс-игрок «Динамо» считает, что киевляне пройдут в следующий раунд

  • 15.09.2020 13:20
  • 423 просмотра
  • 1 комментарий
Василий КАРДАШ: «Ставлю на минимальную победу Динамо»
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш уверен, что киевляне обыграют АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. 
 
«Сейчас сложно говорить об уровне готовности АЗ, поскольку они еще не проводили официальных матчей. Но прошлый сезон команда явно должна занести себе в актив. Да и вообще нидерландцы заслуживают внимания, раз стремятся выступать в групповом раунде Лиги чемпионов. АЗ славится атакующим футболом, и в этом контексте для «Динамо» игра будет очень сложной.
 
Хорошо, что матч состоится в Киеве. Пусть и без зрителей, но родные стены все равно помогают. Важно постараться избежать грубых ошибок, поскольку такой промах в одноматчевом противостоянии может стать роковым.
 
«Динамо» должно быть в лучшей игровой форме, поскольку некоторые футболисты провели уже по несколько официальных игр, в то время, как АЗ участвовал только в спаррингах. Поставлю на минимальную победу украинского клуба», – сказал Кардаш.

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — zbirna.com

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      4. Победа АЗ Алкмаар по пенальти
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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 13:39
    -2
    Ставлю на то, что ты любишь прыгать.
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