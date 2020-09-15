Василий КАРДАШ: «Ставлю на минимальную победу Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш уверен, что киевляне обыграют АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.



«Сейчас сложно говорить об уровне готовности АЗ, поскольку они еще не проводили официальных матчей. Но прошлый сезон команда явно должна занести себе в актив. Да и вообще нидерландцы заслуживают внимания, раз стремятся выступать в групповом раунде Лиги чемпионов. АЗ славится атакующим футболом, и в этом контексте для «Динамо» игра будет очень сложной.



Хорошо, что матч состоится в Киеве. Пусть и без зрителей, но родные стены все равно помогают. Важно постараться избежать грубых ошибок, поскольку такой промах в одноматчевом противостоянии может стать роковым.



«Динамо» должно быть в лучшей игровой форме, поскольку некоторые футболисты провели уже по несколько официальных игр, в то время, как АЗ участвовал только в спаррингах. Поставлю на минимальную победу украинского клуба», – сказал Кардаш.

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов