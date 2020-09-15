Защитник Львова: «В эпизоде с первым голом мне наступили на ногу шипами»

26-летний защитник «Львова» Юрий Кравчук прокомментировал поражение от «Колоса» (0:4) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«В эпизоде с первым голом было нарушение на мне. Я даже гола не увидел, потому что лежал на газоне. Мне больно было. Я выбивал мяч, а соперник наступил мне на ногу шипами. Как это можно не трактовать как фол? Рефери сказал, что я играл опасно, а он нет», - сказал Кравчук.