Защитник Львова: «В эпизоде с первым голом мне наступили на ногу шипами»

Юрий Кравчук – о поражении от «Колоса»

  • 15.09.2020 13:00
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Защитник Львова: «В эпизоде с первым голом мне наступили на ногу шипами»
© ФК Львов. Юрий Кравчук (слева)

26-летний защитник «Львова» Юрий Кравчук прокомментировал поражение от «Колоса» (0:4) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«В эпизоде с первым голом было нарушение на мне. Я даже гола не увидел, потому что лежал на газоне. Мне больно было. Я выбивал мяч, а соперник наступил мне на ногу шипами. Как это можно не трактовать как фол? Рефери сказал, что я играл опасно, а он нет», - сказал Кравчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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