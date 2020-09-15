Тимо ВЕРНЕР: «В Англии и Германии совсем разный футбол»

Новичок «Челси» сравнил чемпионаты

  • 15.09.2020 12:39
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Тимо ВЕРНЕР: «В Англии и Германии совсем разный футбол»
© ФК Челси. Тимо Вернер

Немецкий форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:1) в 1-м туре английской Премьер-лиги.

«При счете 1:1 нам было тяжело, но потом Рис забил шикарный гол. Мы все довольны, что смогли добиться победы.

Разница между Англией и Германией? Футбол совсем разный. Больше пространства, но против меня играли три здоровенных защитника. Такого в Германии не бывает. Думаю, я хорошо провел свой первый матч, как и вся команда.

«Брайтон» высоко прессинговал и действовал очень хорошо поначалу. Во второй игре нас ждет встреча с «Ливерпулем». Для игроков «Челси» важно провести вместе больше игр, чтобы войти в ритм», - сказал Вернер.

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Источник — Sky Sports

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