Тимо ВЕРНЕР: «В Англии и Германии совсем разный футбол»

Немецкий форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:1) в 1-м туре английской Премьер-лиги.

«При счете 1:1 нам было тяжело, но потом Рис забил шикарный гол. Мы все довольны, что смогли добиться победы.

Разница между Англией и Германией? Футбол совсем разный. Больше пространства, но против меня играли три здоровенных защитника. Такого в Германии не бывает. Думаю, я хорошо провел свой первый матч, как и вся команда.

«Брайтон» высоко прессинговал и действовал очень хорошо поначалу. Во второй игре нас ждет встреча с «Ливерпулем». Для игроков «Челси» важно провести вместе больше игр, чтобы войти в ритм», - сказал Вернер.