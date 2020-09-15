Динамо Киев - АЗ: прогноз Максима Калиниченко

Матч состоится 15 сентября

  • 15.09.2020 12:15
  • 1629 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо Киев - АЗ: прогноз Максима Калиниченко
© ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – АЗ. Игра состоится в Киеве, 15 сентября. Начало в 20:00.

«Думаю, матч будет непростым для обеих команд. Играть они будут осторожно и от обороны. Победитель этой пары встретится либо с «Гентом», либо с «Рапидом». Так что шансы попасть в ЛЧ довольно высоки. Соперники будут до последнего биться за шанс сыграть в главном турнире Европы.

Выступления «Динамо» позволили ему начать борьбу за попадание в ЛЧ только с этого раунда, тогда как АЗ уже встречался с «Викторией Пльзень». В том матче голландцы раскрылись только к концу. Им удалось сравнять аж на 95-й минуте и перевести игру в овертайм. Там уже они забили два мяча и победили – 3:1.

После этого АЗ провёл две товарищеские игры. Он уступил «Ден Хаагу» и сыграл вничью с «Гентом». Так что стабильности у этой команды сейчас я не вижу.

А «Динамо» последние игры провело в рамках старта нового сезона украинской Премьер-лиги. Там оно уже успело обыграть самого своего грозного соперника донецкий «Шахтёр» — 3:1. Правда, после этого киевляне сыграли вничью с более слабой командой, «Десной». В целом «Динамо» сейчас находится в перестройке с новым тренером, опытным Луческу. Так что от этого клуба можно ожидать любого результата.

Я в этой встрече не стану гадать, кто точно победит. Очевидного фаворита я не вижу. Поэтому предлагаю поставить на количество голов. Думаю, команды будут присматриваться друг к другу и не рисковать. Всё-таки это квалификация еврокубков, где клубы не так хорошо знают соперников, как в своих домашних чемпионатов.

Моя ставка – тотал голов в этом матче меньше 2.5».

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — vseprosport.ru

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 12:30
    -2
    Мб и повезёт этим брёвнам как в матче с Шахтёром.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности