Бывший полузащитник Аякса: «Динамо победит АЗ со счетом 1:0 или 2:1»

Андрей Демченко отдает минимальное преимущество украинской команде

  • 15.09.2020 12:12
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  • 2 комментария
Бывший полузащитник Аякса: «Динамо победит АЗ со счетом 1:0 или 2:1»
© ТК Футбол 1/2/3. Андрей Демченко

Бывший полузащитник «Аякса» Андрей Демченко поделился ожиданиями от игры киевлян в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против АЗ.
 
«С тех пор, как с АЗ работал Луи ван Гал, а это с 2005 года, эта команда стала котироваться в Нидерландах, как один из клубов, который всегда претендует на попадание в еврокубковую зону. Нынешний АЗ любит атаковать, но я отдам минимальное преимущество украинской команде.
 
Самый большой плюс «Динамо» заключается в том, что они, в отличие от АЗ, уже начали готовиться к Лиге чемпионов через официальные матчи. Все решится в одной игре, поэтому настроиться на такой бой будет легче, чем, например, на два поединка. Соперники не станут с первых минут бежать вперед, а будут присматриваться друг к другу. В одноматчевом противостоянии цена одной ошибки возрастает в разы.
 
Опыт и хитрость Мирчи Луческу, думаю, поможет киевлянам в этом матче. Тем более, что поединок пройдет в Киеве. И пусть на трибунах не будет зрителей, все-таки родные стены должны помочь киевлянам. Считаю, что много голов в этой встрече не будет. «Динамо» победит - 1:0 или 2:1», - сказал Демченко.
 
Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Рейтинг букмекеров

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      2. Минимальная победа Динамо
    • 7.78% (20)
      3. Победа Динамо по пенальти
    • 2.72% (7)
      4. Победа АЗ Алкмаар по пенальти
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      5. Минимальная победа АЗ Алкмаар
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Комментарии
    R1d3r
      R1d3r, 15.09.2020 13:21
    -2
    Мы каждый год слышим одно и то же, что Дырнамо победит соперников в квалификации и выйдет в группу ЛЧ, а на деле...
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 12:26
    -3
    Та да, победит, конечно.
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