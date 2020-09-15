Бывший полузащитник Аякса: «Динамо победит АЗ со счетом 1:0 или 2:1»

Бывший полузащитник «Аякса» Андрей Демченко поделился ожиданиями от игры киевлян в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против АЗ.



«С тех пор, как с АЗ работал Луи ван Гал, а это с 2005 года, эта команда стала котироваться в Нидерландах, как один из клубов, который всегда претендует на попадание в еврокубковую зону. Нынешний АЗ любит атаковать, но я отдам минимальное преимущество украинской команде.



Самый большой плюс «Динамо» заключается в том, что они, в отличие от АЗ, уже начали готовиться к Лиге чемпионов через официальные матчи. Все решится в одной игре, поэтому настроиться на такой бой будет легче, чем, например, на два поединка. Соперники не станут с первых минут бежать вперед, а будут присматриваться друг к другу. В одноматчевом противостоянии цена одной ошибки возрастает в разы.



Опыт и хитрость Мирчи Луческу, думаю, поможет киевлянам в этом матче. Тем более, что поединок пройдет в Киеве. И пусть на трибунах не будет зрителей, все-таки родные стены должны помочь киевлянам. Считаю, что много голов в этой встрече не будет. «Динамо» победит - 1:0 или 2:1», - сказал Демченко.



Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов