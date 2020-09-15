Барселона заплатит за Депая 30 миллионов евро

Испанская «Барселона» почти договорилась о переходе форварда французского «Лиона» Мемфиса Депая. Каталонцы отдадут за футболиста 30 миллионов евро.

Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего нидерландца в 44 миллиона евро. В стартовавшем чемпионате Франции Депай провел два матча и забил в них три мяча.

Несколько дней назад «Барселона» согласовала с форвардом условия личного контракта.