Депай согласовал условия личного контракта с Барселоной

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в каталонский клуб. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 26-летний голландец согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Клубы продолжают вести переговоры. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает Депая в 44 миллиона евро.
Ранее Депай говорил, что знает об интересе со стороны «Барселоны», но до конкретики дело не дошло.
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