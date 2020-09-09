Депай согласовал условия личного контракта с Барселоной

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в каталонский клуб. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний голландец согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Клубы продолжают вести переговоры. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает Депая в 44 миллиона евро.

Ранее Депай говорил, что знает об интересе со стороны «Барселоны», но до конкретики дело не дошло.