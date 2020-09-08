Мемфис ДЕПАЙ: «Знаю об интересе Барселоны, но конкретики нет»

Новый тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет привлечь в команду вингера Мемфиса Депая, с которым успешно работал в составе сборной Нидерландов.

Сам игрок «Лиона» не уверен, что все получится.

«Посмотрим, что будет дальше. После матчей сборных я возвращаюсь в «Лион», а потом увидим. Агент ничего конкретного не говорил, но знаю об интересе «Барселоны», - сказал Депай.

СМИ сообщают, что Куман хочет видеть в каталонской команде двух игроков сборной - Депая и Жоржиньо Вейналдума из «Ливерпуля».