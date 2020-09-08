Мемфис ДЕПАЙ: «Знаю об интересе Барселоны, но конкретики нет»

Игрок может перебраться в Ла Лигу

  • 08.09.2020 15:11
  • 126 просмотров
  • 0 комментариев
Мемфис ДЕПАЙ: «Знаю об интересе Барселоны, но конкретики нет»
© AS

Новый тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет привлечь в команду вингера Мемфиса Депая, с которым успешно работал в составе сборной Нидерландов.

Сам игрок «Лиона» не уверен, что все получится.

«Посмотрим, что будет дальше. После матчей сборных я возвращаюсь в «Лион», а потом увидим. Агент ничего конкретного не говорил, но знаю об интересе «Барселоны», - сказал Депай.

СМИ сообщают, что Куман хочет видеть в каталонской команде двух игроков сборной - Депая и Жоржиньо Вейналдума из «Ливерпуля».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности