Гендиректор Зари: «Задолженности в клубе? Мы не будем это комментировать»

Станислав Оганов надеется, что в ближайшее время результаты улучшатся

  • 15.09.2020 11:33
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Гендиректор Зари: «Задолженности в клубе? Мы не будем это комментировать»
© ФК Заря. Станислав Оганов

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал слова своего предшественника Сергея Рафаилова о причинах провального старта луганского клуба в этом сезоне.
 
«Это мнение Сергея Васильевича, я не могу его комментировать. А что касается результатов, так чемпионат только начинается. Ушли многие футболисты, пришли новые. Надо время, чтобы команда опять сыгралась. Говорить, что финансовая ситуация может влиять на игру, будет неправильно. Надеемся, что в ближайшее время результаты улучшатся.
 
Задолженности в клубе? Мы не будем это комментировать. Я не думаю, что какой-либо еще клуб будет рассказывать о своем финансовом положении. Вы берете интервью у футболистов, они вам что-либо говорят? Значит, все нормально», – сказал Оганов.

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Источник — Footboom

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