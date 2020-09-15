Гендиректор Зари: «Задолженности в клубе? Мы не будем это комментировать»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал слова своего предшественника Сергея Рафаилова о причинах провального старта луганского клуба в этом сезоне.



«Это мнение Сергея Васильевича, я не могу его комментировать. А что касается результатов, так чемпионат только начинается. Ушли многие футболисты, пришли новые. Надо время, чтобы команда опять сыгралась. Говорить, что финансовая ситуация может влиять на игру, будет неправильно. Надеемся, что в ближайшее время результаты улучшатся.



Задолженности в клубе? Мы не будем это комментировать. Я не думаю, что какой-либо еще клуб будет рассказывать о своем финансовом положении. Вы берете интервью у футболистов, они вам что-либо говорят? Значит, все нормально», – сказал Оганов.